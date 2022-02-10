В Одеській області засудили 17-річного хлопця, який забив до смерті дівчинку

В Одеській області засудили 17-річного хлопця, який забив до смерті дівчинку

Хлопця ув'язнили на 15 років.

В Одеській області суд обрав покарання для 17-річного одесита, який вбив та пограбував 14-річну дівчинку. Йому призначили 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

За даними відомства, у листопаді 2019 року 17-річний одесит відпочивав у компанії разом з іншими хлопцями та дівчатами. Усе відбувалося на території Лиманського району. Під час відпочинку вони розпивали спиртні напої.

"Після того, як підліток з дівчиною відійшли від місця спільного відпочинку та залишились самі, перебуваючи в нетверезому стані, хлопець почав бити та душити потерпілу, а потім забрав телефон та втік", - йдеться у повідомленні.

Дівчинка отримала травми і померла на місці.

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Нагадаємо, в Одеській області 56-річна жінка настільки зненавиділа свого чоловіка, з яким прожила все життя і виховала трьох спільних дітей, що вирішила його вбити. Заздалегідь придбавши дві пляшки горілки, зловмисниця напоїла потерпілого, дочекалася, коли він засне, а тоді розбила йому сокирою голову, загорнула в ковдру і вночі на тачці вивезла на сусідню земельну ділянку.

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