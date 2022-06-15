В Одеській області засудили прикордонника: допомагав призовникам нелегально перетнути кордон

В Роздільнянському районному суді Одеської області винеси вирок інспектору прикордонної служби.
Він допомагав призовникам перетнути державний кордон. Прикордонник проводив правопорушників поза межами пункту пропуску.
Про це повідомили у спецпрокуратурі у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
За даними слідства, службовець був у змові з двома людьми. За винагороду він допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетнути державний кордон з Республікою Молдова.
Дії службовця викрили, коли на "подорожі" призовників за кордон звернули увагу у військкоматі.
Чоловіка засудили до 1,6 року у дисциплінарному батальйоні. Також у прикордонника конфіскували майно та на рік позбавили його права обіймати посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.
Як повідомлялося, у містечку Снятин Коломийського району Івано-Франківської просять мешканців повідомити владу про місце проживання чоловіків-переселенців, вік яких від 20 до 60 років. У своїй заяві люди просять дотримуватися закону.
Читайте також:
- У Трускавці вручатимуть повістки тим, хто купається у питному озері
- Секс на пляжі в Одесі визнали хуліганством: до відповідальності притягнуто іноземця та мешканку іншої області
- Як в Україні найближчим часом відбуватиметься мобілізація: пояснення від ЗСУ