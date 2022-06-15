В Одеській області засудили прикордонника: допомагав призовникам нелегально перетнути кордон

В Роздільнянському районному суді Одеської області винеси вирок інспектору прикордонної служби.

Він допомагав призовникам перетнути державний кордон. Прикордонник проводив правопорушників поза межами пункту пропуску.

Про це повідомили у спецпрокуратурі у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

За даними слідства, службовець був у змові з двома людьми. За винагороду він допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетнути державний кордон з Республікою Молдова.

Дії службовця викрили, коли на "подорожі" призовників за кордон звернули увагу у військкоматі.

Чоловіка засудили до 1,6 року у дисциплінарному батальйоні. Також у прикордонника конфіскували майно та на рік позбавили його права обіймати посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.

Як повідомлялося, у містечку Снятин Коломийського району Івано-Франківської просять мешканців повідомити владу про місце проживання чоловіків-переселенців, вік яких від 20 до 60 років. У своїй заяві люди просять дотримуватися закону.

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