В Одеській області затримали іноземця, причетного до терористів “Ісламської держави”

В Одеській області затримали іноземця, причетного до терористів “Ісламської держави”

Інтерпол розшукував його за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

В Одеській області працівники Служби безпеки України затримали учасника міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”. Він нелегально перебував у нашій країні.

Про це повідомили в четвер, 9 вересня, у пресслужбі СБУ.

У повідомленні уточнили, що чоловік є вихідцем із Центральної Азії. Його розшукував Інтерпол за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

Також читайте Погрози Зеленському: СБУ затримала підозрюваного

За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Туреччини, де його завербували члени міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”.

“Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства”, - повідомили в СБУ.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Нагадаємо, раніше терористичне угруповання “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за вибухи біля аеропорту Кабула, які забрали життя десятків осіб.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання