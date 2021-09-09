В Одеській області затримали іноземця, причетного до терористів “Ісламської держави”

Інтерпол розшукував його за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.
В Одеській області працівники Служби безпеки України затримали учасника міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”. Він нелегально перебував у нашій країні.
Про це повідомили в четвер, 9 вересня, у пресслужбі СБУ.
У повідомленні уточнили, що чоловік є вихідцем із Центральної Азії. Його розшукував Інтерпол за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.
За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Туреччини, де його завербували члени міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”.
“Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства”, - повідомили в СБУ.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Нагадаємо, раніше терористичне угруповання “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за вибухи біля аеропорту Кабула, які забрали життя десятків осіб.