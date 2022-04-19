В Одеській області затримали іноземця, який фотографував військові позиції

В Одеській області Нацгвардія затримала чоловіка, який фотографував місце розташування блокпосту.
Правоохоронці також перевірили його телефон. У смартфоні вявили знімки з іншими блокпостами та бойовими позиціями.
Поо це повідомили у пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.
Зазначається, чоловік виявився громадянином Молдови. Для чого він знімав військові позиції, не зміг відповісти. Після затримання його передали працівникам поліції для подальшого з'ясування причин.
Як повідомлялося, у Новоград-Волинському районі Житомирської області священник одного з храмів УПЦ МП закликав підтримати у війні військовослужбовців Російської Федерації. Зазначається, що священник публічно заперечував здійснення збройної агресії проти України, закликав до підтримки рішень та дій держави-агресорки Росії.
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