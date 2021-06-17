В Одеській області затримали небезпечну аферистку: розпитувала дітей і обкрадала будинки

Жінка ховалася від слідства декілька місяців.

У Чорноморську співробітники карного розшуку затримали 47-річну аферистку.

Як повідомили в пресслужбі поліції Одеської області, жінка ховалася від слідства декілька місяців, переїжджаючи з міста в місто.

За даними слідства, правопорушниця підслуховувала на ігрових майданчиках імена дітей, а потім підходила до них них і представлялася знайомою мами, яка нібито просила передати гроші або коштовності.

Деякі діти вели аферистку додому, і віддавали їй майно.

Таким чином жінка обдурила 9-річну одеситку і трьох дівчаток у віці від 9 до 12-ти років з Чорноморська, а також 7-річних хлопчика і дівчинку з Авангардівської громади.

Крім того, правоохоронці стверджують, що вона причетна до крадіжок з роздягальні одеського спорткомплексу. Із сумок двох відвідувачок вона викрала гаманець з кількома тисячами гривень і гаджет.

Дії затриманої кваліфікували за 185 і 190 статтями Кримінального кодексу (крадіжка і шахрайство).

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в Одеській області - у Болграді - прибиральниця в школі викрадала мобільні телефони у дітей.

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