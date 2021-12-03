В Одеській області збудували сучасну вбиральню за 3 мільйони гривень: який вигляд вона має

В Одеській області збудували сучасну вбиральню за 3 мільйони гривень: який вигляд вона має

Здати вбиральню в експлуатацію планують до кінця поточного року.

У місті Южне Одеської області на території майбутнього скейт-парку для молоді будують дзеркальну вбиральню. На її зведення з місцевого бюджету виділили майже 3 млн грн.

Про це виданню "Суспільне" розказав начальник управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Геннадій Мартинов.

Будівництво дзеркальної вбиральні розпочали восени.

"Зараз туалет - на стадії будівництва. Наразі ми його підключаємо до всіх комунікацій та мереж. Проклали кабель, будемо робити освітлення", – розказав Геннадій Мартинов.

Суспільне

Зі слів начальника управління капітального будівництва, до мерії надійшло декілька варіантів фасаду вбиральні. Втім, керівництво міської ради обрало дзеркальні стіни, адже, каже, "такий проєкт виглядає сучаснішим".

Всередині будівлю розподілили на три приміщення: жіноча вбиральня з трьома туалетами та раковинами, чоловіча вбиральня де розмістять два туалети та два пісуари, також там зробили окремий вхід та місце для маломобільних груп населення. Здати вбиральню в експлуатацію планують до кінця поточного року.

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Нагадаємо, в столиці провели конкурс на найзразковіші громадські вбиральні. Звання це присвоювали за чистоту, доступність, турботу про відвідувачів, креативний дизайн і навіть запах.

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