В Одеській області жінка розпорола живіт чоловікові: з’явилось відео з місця розправи

У Чорноморську Одеської області поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві цивільного чоловіка.

Трагедія сталася, коли співмешканці приймали вдома гостя. Випивши, господарі почали сваритися. Жінка вхопила кухонний ніж і нанесла чоловіку удар в живіт.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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"Постраждалого відразу ушпиталили, але того ж дня від отриманих травм він помер. Медики діагностували громадянину проникаюче поранення черевної стінки та печінки, внутрішньочеревну кровотечу і геморагічний шок", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали правопорушницю на місці скоєння злочину. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури оголосили фігурантці підозру за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває слідство.

Раніше стало відомо, що у Харкові жінка задушила дитячою пелюшкою чоловіка-тирана.

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