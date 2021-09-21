В Одеській області жінка випала під час руху з автомобіля, на якому тікав грабіжник (відео)

В Одеській області жінка випала під час руху з автомобіля, на якому тікав грабіжник (відео)

Порушник зник з місця події на автомобілі Audi.

Патрульні Ізмаїла затримали чоловіка, який скоїв грабіж і зник на автівці.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

Також читайте В Одесі грабіжники виявили чуйність до своєї жертви, а та здала їх поліції

Патрульні Ізмаїла отримали виклик про грабіж. Заявниця повідомила, що у неї викрали сумку з особистими речами, а порушник зник з місця події на автомобілі Audi. Інспектори також отримали детальний опис чоловіка.

Під час відпрацювання виклику, на перехресті вулиць Шевченка та Михайла Грушевського інспектори зупинили розшукуваний транспортний засіб, за кермом якого перебував 25-річний чоловік. Під час поверхневої перевірки в салоні авто охоронці порядку виявили викрадені речі.

У той же час до соціальних мереж потрапило відео, яке зафільмували очевидці події. На відеоролику видно, як жінка намагається відібрати у грабіжника свою сумку і чути крики про допомогу, але свідки їх ігнорують, тому правопорушник безперешкодно сідає в свій автомобіль і намагається виїхати з місця злочину. Перешкодити грабіжникові спробувала його ж жертва. Жінка відчинила двері, але чоловік почав їхати, а коли та впала на асфальт, він набрав швидкість і зник з поля зору.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання