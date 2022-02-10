В Одеській області жінка з двома дітьми жила у гаражі: кадри оселі

В Одеській області жінка з двома дітьми жила у гаражі: кадри оселі

Працівники соцслужби вирішують, куди відселити сім'ю.

В Одеській області соціальні служби виявили жінку, яка проживала у гаражі з двома дітьми.

Про це пише місцеве видання "БессарабіяINFORM".

Сім'ю, яка проживала у гаражі знайшли у Арцизькій об'єднаній територіальній громаді. Молода мати з двома дітьми облаштувала із гаража квартиру та була вимушена проживати там у складних умовах. Як стало відомо, жінка потерпає від проблем та негараздів.

Наразі працівники соцслужби провели бесіду з жінкою. Їй надали гуманітарну допомогу. Наразі вирішують питання щодо переселення сім'ї у нормальні умови. Окрім того, дітей хочуть залучити в освітній процес та оформити на них соціальні виплати.

Лишила дітей у таборі безхатьків: горе-мати знайшлась, а потім знову зникла

Раніше стало відомо, що в Одеській області мати поїла дитину, якій виповнилося лише 20 днів, самогоном із пляшечки. Хлопчик перестав набирати вагу, саме на це звернули увагу медики.

А у Херсонській області у горе-матері забрали всіх дітей. У будинку була повна антисанітарія.

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