В Одеській області жінка з двома дітьми жила у гаражі: кадри оселі

Працівники соцслужби вирішують, куди відселити сім'ю.
В Одеській області соціальні служби виявили жінку, яка проживала у гаражі з двома дітьми.
Про це пише місцеве видання "БессарабіяINFORM".
Сім'ю, яка проживала у гаражі знайшли у Арцизькій об'єднаній територіальній громаді. Молода мати з двома дітьми облаштувала із гаража квартиру та була вимушена проживати там у складних умовах. Як стало відомо, жінка потерпає від проблем та негараздів.
Наразі працівники соцслужби провели бесіду з жінкою. Їй надали гуманітарну допомогу. Наразі вирішують питання щодо переселення сім'ї у нормальні умови. Окрім того, дітей хочуть залучити в освітній процес та оформити на них соціальні виплати.
Раніше стало відомо, що в Одеській області мати поїла дитину, якій виповнилося лише 20 днів, самогоном із пляшечки. Хлопчик перестав набирати вагу, саме на це звернули увагу медики.
А у Херсонській області у горе-матері забрали всіх дітей. У будинку була повна антисанітарія.