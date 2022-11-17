В Одеській області зіткнулися два бензовози: один із водіїв загинув (фото)

В Одеській області на трасі не розминулися два бензовози. Є жертви.
На трасі Одеса-Рені, неподалік села Утконосівка, зіткнулися два бензовози. Один водій загинув, іншого госпіталізували з тяжкими травмами.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одещини.
Як зазначили в поліції, 54-річний житель Київської області, який керував автомобілем DAF, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з такою ж вантажівкою, за кермом якої перебував 33-річний чоловік з Миколаївщини. Чоловіка довелося діставати з автівки за допомогою гідравлічного інструмента.
Внаслідок події старший за віком чоловік загинув.
Подію кваліфікували за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі проводять розслідування.
Нагадаємо, в Миколаївській області поліція розшукує 22-річного водія, який скоїв смертельний наїзд на чоловіка, а потім втік.
А у Хмельницькій області на трасі не розминулися дві машини. Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці аварії.
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