В Одеській області зіткнулися два бензовози: один із водіїв загинув (фото)

В Одеській області на трасі не розминулися два бензовози. Є жертви.

На трасі Одеса-Рені, неподалік села Утконосівка, зіткнулися два бензовози. Один водій загинув, іншого госпіталізували з тяжкими травмами.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одещини.

Як зазначили в поліції, 54-річний житель Київської області, який керував автомобілем DAF, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з такою ж вантажівкою, за кермом якої перебував 33-річний чоловік з Миколаївщини. Чоловіка довелося діставати з автівки за допомогою гідравлічного інструмента.

Внаслідок події старший за віком чоловік загинув.

Подію кваліфікували за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі проводять розслідування.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Нагадаємо, в Миколаївській області поліція розшукує 22-річного водія, який скоїв смертельний наїзд на чоловіка, а потім втік.

А у Хмельницькій області на трасі не розминулися дві машини. Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці аварії.

На Прикарпатті у ДТП постраждали 14 людей

Читайте також: