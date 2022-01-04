В Одеській області знайшли мертвою родину з п’яти осіб: що сталося

В Одеській області знайшли мертвою родину з п’яти осіб: що сталося

Серед загиблих діти віком 5-ти, 7-ми і 9-ти років.

В Одеському районі Одеської області знайшли мертвою родину з п’яти осіб. Серед них - троє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області 4 січня.

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"41-річного чоловіка, трьох малолітніх дітей віком 5-ти, 7-ми і 9-ти років та їхню 71-річну бабусю виявили без ознак життя в оселі жінки, у дачному будинку в Надлиманському масиві", - розповіли у відомстві.

За словами правоохоронців, до поліції сьогодні о п'ятій годині вечора звернувся друг родини та повідомив, що чоловік із двома дівчинками й хлопчиком, над якими взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері та наступного дня перестав виходити на зв'язок.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці територіального відділу поліції. Встановлено, що обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає", - розповіли в поліції.

Там додали, що попередня причина смерті родини - удушення чадним газом від паливного генератора.

Попередньо подія кваліфікована за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.

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