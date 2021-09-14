В Одеській області знайшли сотні боєприпасів у лісі: рятувальники розгорнули спецоперацію

На спеціальній вантажівці небезпечні предмети вивезли на утилізацію на полігон.
Понад три сотні боєприпасів часів Другої світової війни знайшли в Одеській області у лісі.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Рятувальники розгорнули масштабну спецоперацію у лісовому господарстві біля міста Березівка. Дістають з-під землі артснаряди та ручні гранати і на спеціальній вантажівці вивозять на утилізацію на полігон.
Понад 70 років тому у цих місцях точилися запеклі бої. Місцеві мешканці та лісники регулярно натрапляли на їх відлуння. Тепер же надзвичайники ретельно обстежують кожен сантиметр небезпечної території. Вже очистили від вибухового залізяччя 3 гектари лісу.