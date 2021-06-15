В Одеській області зникла 17-річна дівчина: фото, прикмети

Ганна Амбросіенко пішла з дому 14 червня і до цього часу про неї нічого невідомо.

Поліція оголосила в розшук 17-річну жительку села Великий Дальник Одеської області Ганну Амбросіенко, яка 14 червня пішла з дому і до цього часу не повернулася.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

У поліції повідомили прикмети дівчини: зріст 150-155 см, волосся світло-русяве, середньої статури.

Дівчина була одягнена в червону куртку, штани та білі кросівки.

"Всіх, хто знає, де може перебувати зникла дівчина, просимо повідомити в Одеське районне управління поліції №2 за номером (04852) 779 43 92 або на спецлінію 102", - відзначили в поліції.

ГУ Національної поліції в Одеській області

Раніше повідомлялося, що на Одещині зникли дві неповнолітні дівчинки: 16-річна Рубіна Бузік і 15-річна Тетяна Янчева. Ще 12 червня вони пішли з дому і все ще не повернулися.

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