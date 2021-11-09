В Одеській області зниклого рибалку знайшли мертвим за 2 дні

37-річний чоловік зник 7 листопада.
Сьогодні, 9 листопада, за 20 метрів від берега рятувальники виявили тіло зниклого два дні тому рибалки.
Про це повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС України в Одеській області.
38-річний чоловік зник 7 листопада під час риболовлі на річці Дністер. Рятувальники обстежили 1200 кв. м дна річки, залучивши плавальний засіб та 6 людей, троє з яких водолази.
Як сталася трагедія - наразі невідомо.
Нагадаємо, у Хмельницькій області під час риболовлі 57-річний чоловік зірвався зі скелі та впав у річку Дністер. Він отримав серйозні травми. Його не вдалося врятувати.
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