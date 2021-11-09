В Одеській області зниклого рибалку знайшли мертвим за 2 дні

В Одеській області зниклого рибалку знайшли мертвим за 2 дні

37-річний чоловік зник 7 листопада.

Сьогодні, 9 листопада, за 20 метрів від берега рятувальники виявили тіло зниклого два дні тому рибалки.

Про це повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС України в Одеській області.

38-річний чоловік зник 7 листопада під час риболовлі на річці Дністер. Рятувальники обстежили 1200 кв. м дна річки, залучивши плавальний засіб та 6 людей, троє з яких водолази.

Як сталася трагедія - наразі невідомо.

Нагадаємо, у Хмельницькій області під час риболовлі 57-річний чоловік зірвався зі скелі та впав у річку Дністер. Він отримав серйозні травми. Його не вдалося врятувати.

Читайте також:

[media type="video" id="387391183"

Новини України: у Житомирській області рибалка на березі річки знайшов тіло чоловіка

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання