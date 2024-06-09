В Одеській області знищили ворожу крилату ракету - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою.
У ніч проти 9 червня 2024 року у низці південних українських областей оголосили повітряну тривогу.
Її оголосили через атаку крилатою ракетою.
"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - додали у Повітряних Силах ЗСУ.
Згідно з повідомлення моніторингових каналів, її збили на Одещині.
Перебувайте в укриттях до закінчення відбою.
Нагадаємо, на південному напрямку прикордонники бездоганно знешкодили ворожий fpv-дрон, начинений вибухівкою, який хотів знищити рятувальників.
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