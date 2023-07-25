В Одеській єпархії УПЦ МП відхрестились від РПЦ через "страшну позицію патріарха Кирила"

Релігійні діячі УПЦ МП кажуть, що більше не моляться за Кирила.

В Одеській єпархії УПЦ МП відхрестилися від РПЦ та патріарха Кирила через його "страшну позицію" щодо війни проти України. Сам Кирило заявляє, що УПЦ МП є частиною РПЦ.

Про це заявив протоієрей Одеської єпархії Української православної церкви МП Максиміан Погореловський на брифінгу в "Медіацентрі Україна – Одеса".

Він заявив, що до 24 лютого 2022 року вони дійсно згадували патріарха Кирила під час богослужінь, проте запевняють, що через повномасштабну війну Росії проти України припинили це робити.

“Ми не маємо до них стосунку. Мали до війни, але лише духовне, як будь-яка православна церква. Сьогодні цього стосунку й навіть спілкування з ними не маємо через страшну позицію патріарха та деяких представників російської православної церкви. Від 24 лютого згадування імені патріарха Кирила припинили здійснюватися не лише в Одеській єпархії, а по всій українській православній церкві. Навіть у молитвах. Ми у богослужіннях згадуємо лише нашого блаженнішого митрополита Онуфрія”, – заявив священник.

Максиміан Погореловський заявив, що на окупованих територіях України окупанти забороняють у молитвах згадувати Онуфрія.

Водночас очільник РПЦ патріарх Кирило, який "благословляє" окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невід'ємною частиною РПЦ.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 23 липня запустили по Одесі 19 ракет. Частину ворожих цілей вдалося збити. Деякі влучили по історичному центру міста, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія спрямувала ракету Х-22 по вівтарю Свято-Преображенського собору в Одесі.

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