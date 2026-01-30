В Одеській затоці підрахували кількість птахів, які загинули через витік олії внаслідок атаки РФ

Розлив олії в Одесі. Фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани» / © соцмережі

Реклама

Понад 1000 птахів загинуло в Одеській затоці через розлив олії, що стався після російського удару по порту «Південний» у грудні 2025 року. Екологічна катастрофа охопила 150 кілометрів узбережжя, сягнувши нацпарку «Тузлівські лимани». Волонтерам вдається врятувати лише близько 20% постраждалих птахів, оскільки олія руйнує їхнє оперення та спричиняє важке отруєння.

Про це повідомили у Національному природньому парку «Тузлівські лимани».

Фахівці зазначають, що рослинна олія діє на морську фауну надзвичайно жорстоко. Вона руйнує природний водовідштовхувальний шар пір’я, через що птах не може злетіти, швидко намокає і вмирає від переохолодження.

Реклама

«Під час чищення пір’я птах ковтає олію, що призводить до її накопичення в організмі та інтоксикації, ураження печінки й пригнічення імунної системи. На тлі переохолодження, сильного стресу й ослабленого імунітету активізуються приховані інфекції, а за наявності гельмінтів вони починають масово розмножуватися, фактично добиваючи ослабленого птаха», — пояснили в нацпарку.

Розлив олії в Одесі. Фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани» / © соцмережі

Також додали, що ситуація ускладнюється температурним фактором. Через морози значна частина олії осіла на дно, забруднивши бентос. Однак під час зимових штормів ці відкладення знову піднімаються у воду, формуючи полімеризовані згустки, які механічно забивають зябра придонних риб і порушують дихання гідробіонтів. За три дні обстежень науковці не виявили жодного морського коника чорноморського, що може свідчити про специфічні причини їхньої загибелі внаслідок хімічного забруднення морського дна.

Гинуть птахи через розлив олії в Одесі. Фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани». / © соцмережі

Масштаб проблеми виявився значно ширшим, ніж здавалося у перші тижні після удару. Плями олії загальною площею до 5000 квадратних метрів зафіксовали навіть на 28-му кілометрі піщаного пересипу «Тузлівських лиманів».

«Повторні обстеження після чергових штормів показали, що хвилі та пісок повністю накрили плями олії, а також забрали або приховали рештки птахів, зафіксованих 27 січня. Частину з них, імовірно, розтягнули прибережні хижаки — шакали, барсуки, лиси та єнотоподібні собаки», — пояснили науковці.

Реклама

Гинуть птахи через розлив олії в Одесі. Фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани». / © соцмережі

За їхніми словами, наразі порятунком вцілілих птахів займаються волонтери та Одеський зоопарк. Проте виживає лише кожен п’ятий птах, і тільки за умови тривалого утримання у теплих приміщеннях до самої весни. Екологи підсумовують, що масштабний розлив рослинної олії завдав нищівного удару як по організмах-фільтраторах морської води, так і по всій екосистемі Чорного моря.

Гинуть птахи через розлив олії в Одесі. Фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани». / © соцмережі

Що відомо про удар по Одесі

Раніше ми писали, що масовані російські атаки по портовій інфраструктурі Одеської області призвели до пошкодження резервуарів із соняшниковою олією. Внаслідок розгерметизації місткостей значна кількість рідини потрапила на територію підприємства, а звідти — до акваторії лиману та до Чорного моря.

Також одесити публікували моторошні кадри з узбережжя міста. Так, воно засієне мертвими морськими кониками.

Через безперервні обстріли протягом перших двох днів фахівці не могли вчасно встановити бонові загородження, через що олійні плями значно поширилися. Більш детально про наслідки цієї атаки РФ читайте у нашому матеріалі.