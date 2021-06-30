В Одеському порту затримали іноземця, який хотів “зайцем” попливти до Англії: фото

В Одеському порту затримали іноземця, який хотів “зайцем” попливти до Англії: фото

Затриманий - громадянин Албанії, який кілька днів тому прибув із Саудівської Аравії.

Військовослужбовці Одеського прикордонного загону затримали на території прикордонного пункту “Візирка” іноземця, який намагався потайки пробратися на судно, що відправляється до Англії. Про це повідомили на сайті Дежприкордонслужби.

У ніч на 30 червня невідомий чоловік, перестрибнувши через паркан з колючим дротом, намагався непомітно дістатися одного з причалів, а далі – на судно, яке прямувало до берегів Великої Британії.

За словами затриманого, дістатися з Києва до Одеси йому допоміг за 1000 євро невідомий, який був організатором цієї подорожі. Він же пообіцяв іноземцю зустріти його в Англії та влаштувати на високооплачувану роботу. Для цього він забрав його паспорт.

Фото: ДПСУ / ДПСУ

Жодних документів затриманий при собі не мав. Він стверджував, що є громадянином Албанії, а в Україну потрапив кілька днів тому літаком із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що раніше на Буковині прикордонники затримали шістьох контрабандистів, які переправляли цигарки в Румунію. Для їх затримання довелося застосувати зброю.

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