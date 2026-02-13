ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
40
1 хв

В Одеському районі перебої з електрикою, водою та опаленням внаслідок атаки дронів — ОВА

Роботи з відновлення електро та водопостачання вже розпочаті.

Ігор Бережанський
Shahed

Shahed / © MIL.IN.UA

Внаслідок ворожої атаки ударних безпілотників увечері, 12 лютого, в Одеському районі спостерігаються значні перебої з електрикою, а також з тепло і водопостачанням.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На території Одеського району унаслідок атаки фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням», — йдеться у повідомленні.

Він заявив, що наразі триває огляд пошкоджень і оцінка стану мереж фахівцями.

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергової нічної атаки ворога в Одесі зафіксовано суттєві руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

Ми раніше інформували, що в Одесі в ніч проти 12 лютого пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

