В одеському супермаркеті знайшли мертвого вантажника у шахті ліфта: подробиці інциденту

Трагедія в одеському супермаркеті: тіло вантажника виявили в шахті ліфта / © pixabay.com

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В одному з одеських супермаркетів правоохоронці виявили тіло вантажника, який загинув у шахті ліфта. Обставини трагедії наразі встановлюються, триває досудове розслідування.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

На місце прибули слідчо-оперативна група та експерти. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для визначення точної причини смерті.

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Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини.

«Після встановлення всіх обставин буде надано оцінку діям осіб, відповідальних за дотримання техніки безпеки», — зазначили в поліції.

© Поліція Одеської області

Нагадаємо, в Одеській області 50-річна жінка хотіла позбутися власного брата, аби не ділити з ним спадок.