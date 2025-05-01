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В одеському супермаркеті знайшли мертвого вантажника у шахті ліфта: подробиці інциденту
Наразі поліція встановлює всі деталі.
В одному з одеських супермаркетів правоохоронці виявили тіло вантажника, який загинув у шахті ліфта. Обставини трагедії наразі встановлюються, триває досудове розслідування.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
На місце прибули слідчо-оперативна група та експерти. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для визначення точної причини смерті.
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини.
«Після встановлення всіх обставин буде надано оцінку діям осіб, відповідальних за дотримання техніки безпеки», — зазначили в поліції.
Нагадаємо, в Одеській області 50-річна жінка хотіла позбутися власного брата, аби не ділити з ним спадок.