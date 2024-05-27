В Одеському ТЦК діяла багатомільйонна схема заробітку на ухилянтах: фото, відео

Фігурант на оборудках з ухилянтами заробивщонайменше мільйон доларів США.

Працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та загалом "відкоригував" дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тис. доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США.

Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України, були доправлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ.

Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються.

Нагадаємо, у Вишневому під Києвом хлопець порізав вени у ТЦК.

Читайте також провідні новини дня: