В Одеському військкоматі допомагали депутатам та їхнім родичам не потрапити до армії

За 12 тисяч доларів “віп-клієнтам” вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби.

Військовослужбовець Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) допомагав депутатам та їхнім родичам уникнути мобілізації. Така “послуга” коштувала 12 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановлено слідством, щоб зняти з військового обліку чоловіків призовного віку, їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби.

За інформацією ДБР, у пошуку “віп-клієнтів” працівнику військкомату допомагала його знайома – начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію.

Слідством задокументовано, що за такою схемою щонайменше 10 осіб було визнано непридатними для військової служби.

У четвер, 5 жовтня, працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання 12 тисяч доларів США оплати за послугу від чергового клієнта.

Затримання працівника військкомату в Одесі / Фото: Державне бюро розслідувань

Затримання працівника військкомату та його спільниці в Одесі / Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР встановлюють усіх причетних до оборудки серед посадовців Одеського РТЦК та СП.

Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.