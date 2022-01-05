В Одеському зоопарку поповнення: звіринець показав новонароджених дитинчат

Зоопарк запрошує усіх подивитися на малюків.

В Одеському зоологічному парку 4 січня народилася лама.

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Про це повідомили у пресслужбі комунального закладу "Одеський зоологічний парк".

"Першою в цьому році народилася лама. Народилася вона сьогодні (ред. - 4 січня) рано вранці. Дитинча почувається добре, вже адаптувався до вольєру і грається з іншими ламами. Лама, яка народила малечу, перший раз стала матусею. Вона молода мати, тому що сама народилася у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що наприкінці грудня минулого року в зоопарку народилося дитинча (самець) зебри Гранта.

Одеський зоопарк запрошує усіх подивитися на малюків, оскільки вся малеча перебуває у відкритих вольєрах і за ними можна спостерігати.

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