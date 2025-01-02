В одні з областей готують готують кругову оборону міст: деталі

У Харківській області будують фортифікаційні споруди та ведуть підготовку кругової оборони міст Ізюм та Балаклія.

Про це розповів в етері телемарафону очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма", – пояснив він.

Синєгубов не розкрив деталей щодо того, на якому етапі зараз ці роботи. Втім, каже він, адміністрація виконує покладені на неї завдання.

"Однак там, звичайно, частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", – констатував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, армія РФ намагається захопити важливу залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий у Харківській області, аби створити перспектив для наступу з півночі на міста Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині.

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