В одній із лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик: прокуратура почала розслідування

В інших пацієнтів цієї лікарні виявили погіршення самопочуття в післяопераційний період.

В одній із лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик, в інших пацієнтів також виявили погіршення самопочуття у післяопераційний період. Прокуратура почала розслідування неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям (ч. 2 ст. 140 КК України).

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За даними слідства, в одній із лікарень Дніпра проведено оперативні втручання чотирьом дорослим та п'ятьом дітям віком від трьох до 17 років.

У післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму.

На ранок 12 серпня 2023 року у реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик.

Встановлено, що пацієнтам вводився один препарат, номер партії наразі встановлено та лікарняній мережі області зупинено його використання.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

Використання сумнівного препарату зупинено в лікарняній мережі області

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації створив комісію щодо перевірки надання медичної допомоги у лікарні.

Вказане провадження розпочато за повідомленням Дніпропетровської ОВА.

Ракетний удар по Дніпру

28 липня армія РФ обстріляла Дніпро і вдарили по житловій багатоповерхівці і адміністративній будівлі. Там виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу росіянами Дніпра постраждали 9 осіб, серед яких двоє дітей.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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