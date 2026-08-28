В одній із мереж супермаркетів обмежили продаж продуктів: що відомо

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Із 28 серпня мережа супермаркетів «АТБ» запровадила нові правила продажу багатьох базових продуктів харчування. Купити велику партію товару тепер неможливо ні на касі, ні через інтернет-замовлення.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Зазначається, що у торговельних залах біля полиць із певними категоріями товарів розмістили інформаційні повідомлення: «Не більше 6 шт/кг в одному чеку».

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Аналогічний алгоритм діє і на офіційному сайті супермаркету: під час оформлення онлайн-покупки система просто не дозволяє додати до віртуального кошика понад шість одиниць лімітованої продукції.

Нові обмеження поширюються на такі товари:

м’ясні та рибні консерви;

соняшникова олія;

крупи та макаронні вироби;

цукор і сіль;

яйця;

оцет;

пластівці та продукти швидкого приготування;

сода, крохмаль і товари для випікання.

У коментарі представник мережі «АТБ» наголосив, що жодної нестачі продуктів немає. За його словами, обмеження є вимушеним кроком проти спекулянтів. Штучний ажіотаж навколо харчів створюють продавці, які масово скуповують товари великими партіями з метою їхнього подальшого перепродажу.

Нагадаємо, осія знищує продовольчі склади в Україні. Попри втрати до 90% потужностей на окремих об’єктах, загрози системного дефіциту базових продуктів немає. Ринок адаптується до нових викликів.

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