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- Укрaїнa
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В одній із мереж супермаркетів обмежили продаж продуктів: що відомо
У популярній мережі супермаркетів ввели ліміти на продукти.
Із 28 серпня мережа супермаркетів «АТБ» запровадила нові правила продажу багатьох базових продуктів харчування. Купити велику партію товару тепер неможливо ні на касі, ні через інтернет-замовлення.
Про це повідомляє «Суспільне».
Зазначається, що у торговельних залах біля полиць із певними категоріями товарів розмістили інформаційні повідомлення: «Не більше 6 шт/кг в одному чеку».
Аналогічний алгоритм діє і на офіційному сайті супермаркету: під час оформлення онлайн-покупки система просто не дозволяє додати до віртуального кошика понад шість одиниць лімітованої продукції.
Нові обмеження поширюються на такі товари:
м’ясні та рибні консерви;
соняшникова олія;
крупи та макаронні вироби;
цукор і сіль;
яйця;
оцет;
пластівці та продукти швидкого приготування;
сода, крохмаль і товари для випікання.
У коментарі представник мережі «АТБ» наголосив, що жодної нестачі продуктів немає. За його словами, обмеження є вимушеним кроком проти спекулянтів. Штучний ажіотаж навколо харчів створюють продавці, які масово скуповують товари великими партіями з метою їхнього подальшого перепродажу.
Нагадаємо, осія знищує продовольчі склади в Україні. Попри втрати до 90% потужностей на окремих об’єктах, загрози системного дефіциту базових продуктів немає. Ринок адаптується до нових викликів.