Одещина без світла / © Associated Press

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Сьогодні, 14 листопада, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Вранці росіяни завдали удару по обʼєкту ДТЕК Одеські електромережі на півночі області.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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«Внаслідок атаки майже 50 тис. мешканців залишилися без світла.

Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», — зазначив він.

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Атака по Україні 14 листопада — що відомо

Росіяни в ніч проти 14 листопада атакували Україну 96 дронами типу Shahed, «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 81 з них. Проте російські БпЛА влучили у восьми місцях, а уламки впали ще на двох локаціях.

Російські війська атакували Запоріжжя. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Космічному районі міста, після чого там виникла пожежа.

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