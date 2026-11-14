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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В одній із областей РФ влаштувала блекаут — десятки тисяч людей сидять без світла

Зрання росіяни завдали удару по обʼєкту ДТЕК.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Одещина без світла

Одещина без світла / © Associated Press

Сьогодні, 14 листопада, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Вранці росіяни завдали удару по обʼєкту ДТЕК Одеські електромережі на півночі області.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок атаки майже 50 тис. мешканців залишилися без світла.
Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», — зазначив він.

Атака по Україні 14 листопада — що відомо

Росіяни в ніч проти 14 листопада атакували Україну 96 дронами типу Shahed, «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 81 з них. Проте російські БпЛА влучили у восьми місцях, а уламки впали ще на двох локаціях.

Російські війська атакували Запоріжжя. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Космічному районі міста, після чого там виникла пожежа.

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