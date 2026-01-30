ТСН у соціальних мережах

В одній із областей росіяни розширюють нові осередки вторгнення — DeepState

Аналітики зафіксували чергове просування ворога в районі Грабовського Сумської області.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Минулої доби, 29 січня, росіяни розширили зону свого вторгнення до Сумської області на ділянці, де перетнули кордон десь із місяць тому.

DeepState зафіксував просування військ РФ в районі села Грабовське.

Раніше очільник Управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі «Суспільного» повідомив, що окупанти продовжують укріплюватися у Грабовському в Сумській області. Зокрема, ворог дистанційно мінує підступи до села, щоб запобігти контратакам Збройних сил України.

У Грабовському, з його слів, досі перебуває до 100 російських солдатів. Переважним чином вони переховуються у будинках місцевого населення та намагаються запускати FPV-дрони по українських військах. Окупанти планують перетворити тимчасово окуповане село на форпост.

Що передувало

Уночі, 20 грудня 2025 року, російські військові зайшли на прикордонну територію села Грабовське і вивезли звідти 50 цивільних мешканців. У ніч, коли росіяни вивезли людей, у цьому районі саме тривали бойові дії.

Російські війська продовжують контролювати населений пункт Грабовське на Сумщині, однак розширити зону бойових дій їм не вдалося. Група ворога у селі залишається незмінною — це приблизно 100 одиниць живої сили, звичайні контрактники російської мотострілецької бригади.

21 грудня стало відомо, що Сили оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського Сумської області, звідки росіяни вивезли понад 50 цивільних людей.

