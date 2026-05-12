Сьогодні, 12 травня, стрілянина сталася у приміщенні Світловодської міськради.

Про це повідомили у Світловодській міській раді.

«Сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни. Одна з осіб отримала поранення з травматичної зброї. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка.

На місце події негайно викликано поліцію та швидку медичну допомогу. У цей час правоохоронні органи проводять затримання та невідкладні слідчі дії.

На місці події. Фото: svgr.gov.ua

Дата публікації 13:48, 12.05.26

