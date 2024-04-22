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В одній із областей сталося аварійне відключення світла - яка ситуація

В одній із областей сталося аварійне відключення світла - яка ситуація

Аварійне відключення світла

Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло.

Через негоду у Полтавській області виникло аварійне відключення світла. Без електропостачання 26 населених пункти.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Через сильні пориви вітру на Полтавщині виникли аварійні відключення електропостачання. Нині тимчасово без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Відключені 26 населених пунктів у Миргородській, Лохвицькій, Зіньківській, Диканській та Кобеляцькій громадах", - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, до відновлювальних робіт залучені 18 аварійних бригад.

"Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в домівки людей", - наголосив очільник області.

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