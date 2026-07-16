В одній із областей стрімко росте "сіра зона": де полізли росіяни

Ситуація на фронті складна / © ТСН

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На Покровському напрямку російські війська активно застосовують тактику малих піхотних груп, намагаючись обходити українські позиції та закріплюватися в тилу.

Про це повідомив в ефірі Ранок.LIVE лейтенант, командир підрозділу НРК батальйону «Свобода» НГУ Антон Фьодоров.

«Суттєво збільшилася сіра зона, яка частково контролюється противником, частково нами. Противник застосовує тактику малих піхотних груп, намагається обійти наші піхотні позиції, зайти в тил і створити проблеми для логістики», — сказав він.

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З його слів, російські військові щодня просуваються невеликими групами по одному-два бійці, використовуючи літню рослинність як укриття. Водночас механізовані штурми наразі майже не застосовуються.

Довідка:

Сіра зона — це територія між позиціями українських та ворожих військ, яку не контролює жодна зі сторін. Це небезпечна нейтральна смуга, де немає стабільних позицій, а присутність обмежується розвідкою, дронами або малими піхотними групами.

Ситуація на фронті — останні новини

Головком Олександр Сирський повідомив, що темпи просування військ Російської Федерації на фронті в Україні у першому півріччі цього зменшилися більш ніж удвічі. Втім, агресор прагне розширити свій наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Президент РФ Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком.

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До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання.

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