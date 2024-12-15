В одній із областей України 15 грудня вимкнуть світло поза графіком: подробиці

Понад 60 вулиць залишаться без електропостачання через позапланові ремонтні роботи, що триватимуть три години.

На Рівненщині проведуть стабілізаційні роботи енергосистеми: у Рівному та навколишніх селах відключать світло.

Про це написав начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль

Сьогодні, 15 грудня, енергетики Рівненщини проводитимуть роботи зі стабілізації енергосистеми. У зв’язку з цим з 11:00 до 14:00 в обласному центрі планується відключення електроенергії поза графіком.

Без світла повністю або частково залишаться понад 60 вулиць у Рівному, зокрема Стельмаха, Відінська, Бандери, Енергетиків, а також мікрорайони Новий Двір, Червоні гори та На Щасливому.

Також відключення торкнуться кількох сіл поблизу Рівного: Колоденка, Порозове, Тайкури, Корнин, Біла Криниця та Глинки.

Енергетики просять жителів із розумінням поставитися до цього вимушеного заходу, адже його метою є покращення електропостачання в області.

Нагадаємо, 13 грудня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки армії РФ пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах України.

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