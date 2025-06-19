В одній із областей України заборонили масові заходи: в чому причина

Полтава / © ТСН.ua

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У зв’язку з підвищеною загрозою атак з боку ворога, в Полтавській області тимчасово заборонили проведення всіх масових заходів. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

Про це повідомив депутат міськради Максим Малько.

Обмеження охоплюють:

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урочисті події в закладах культури,

концерти,

спортивні змагання та активності на відкритому повітрі,

будь-які публічні зібрання, пов’язані зі скупченням людей.

За словами чиновника, головною метою рішення є захист життя і здоров’я мешканців. Скасування масових заходів — це відповідь на загострення безпекової ситуації в регіоні. Влада закликає громадян із розумінням поставитися до обмежень та дотримуватися правил безпеки.

Обмеження діятимуть до подальших розпоряджень і можуть бути переглянуті відповідно до змін на фронті та рівня загрози.

Нагадаємо, у Полтаві знайшли мертвим 22-річного псевдоволонтера, якого у квітні 2025 року звинувачували у привласненні близько 3 млн грн коштів для ЗСУ.

У поліції зауважили, що чоловіка знайшли мертвим у приватному будинку. Обставини смерті наразі не розголошують.

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