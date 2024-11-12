Відключення світла повертаються: у деяких областях вводять графіки обмежень потужності

Такі графіки будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської та Волинської областей.

До України повертаються відключення світла – поки що лише для підприємств. 13 листопада на Прикарпатті енергетики вводять графіки обмежень потужності для підприємств.

Про це повідомляє Прикарпаттяобленерго".

Також читайте Україні загрожуватиме затяжний блекаут: експерт стривожив прогнозом

"Графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання", – пояснили у місцевому обленерго.

Такі графіки будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської області завтра, 13 листопада, в обсязі 5 черг.

Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00 13 листопада. Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури, а також через зниження температури.

Інформувати підприємства про необхідність заощадження будуть в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств, попередили в обленерго.

Згодом стало відомо, що аналогічні графіки обмежень потужності запроваджують і на Волині. "Волиньобленерго" наголошує, що обмеження стосуються лише юридичних споживачів.

Нагадаємо, що 11 листопада в Україні знову почали відключати світло.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.