В одній із областей заборонили богослужіння на Великдень під час комендантської години

Великодній кошик / © Associated Press

На Херсонщині заборонили богослужіння на Великдень та під час поминальних днів, зокрема в період комендантської години.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ухвалили рішення про заборону проведення богослужінь у культових спорудах та прилеглій території під час комендантської години, освячення приношень на вулиці та відвідування кладовищ, якщо це не стосується поховальних процесій», — зазначив очільник ОВА.

Заборона пов’язана із погіршенням безпекової ситуації на Херсонщині.

Нагадаємо, цього року великодні свята та поминальні дні минуть в умовах підвищеної безпеки. Через ризик ворожих обстрілів українців просять уникати великих скупчень людей.

Окремо українцям нагадують: під час повітряної тривоги потрібно негайно прямувати до укриття. Храми мають бути промарковані покажчиками, які підкажуть шлях до найближчого безпечного місця. Відповідальність за безпеку людей під час свят покладається безпосередньо на організаторів заходів.