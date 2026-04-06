ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3771
Час на прочитання
1 хв

В одній із областей заборонили богослужіння на Великдень під час комендантської години

Заборона пов’язана із погіршенням безпекової ситуації на Херсонщині.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Великодній кошик

Великодній кошик / © Associated Press

На Херсонщині заборонили богослужіння на Великдень та під час поминальних днів, зокрема в період комендантської години.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ухвалили рішення про заборону проведення богослужінь у культових спорудах та прилеглій території під час комендантської години, освячення приношень на вулиці та відвідування кладовищ, якщо це не стосується поховальних процесій», — зазначив очільник ОВА.

Заборона пов’язана із погіршенням безпекової ситуації на Херсонщині.

Нагадаємо, цього року великодні свята та поминальні дні минуть в умовах підвищеної безпеки. Через ризик ворожих обстрілів українців просять уникати великих скупчень людей.

Окремо українцям нагадують: під час повітряної тривоги потрібно негайно прямувати до укриття. Храми мають бути промарковані покажчиками, які підкажуть шлях до найближчого безпечного місця. Відповідальність за безпеку людей під час свят покладається безпосередньо на організаторів заходів.

Дата публікації
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie