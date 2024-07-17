В одній із областей запровадили аварійні відключення світла: де і коли включать

Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони.

У Київській області ввечері середи, 17 липня, запровадили аварійні відключення світла через негоду.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Зазначається, що через грозу є пошкодження електромереж.

"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони. Енергетики ДТЕК вже ліквідовують наслідки аварій на місцях. За прогнозами синоптиків, завтра також очікується гроза. Будемо працювати до повного повернення світла в усі домівки області", - сказано у повідомленні.

Енергетики закликати жителів області бути обережними, не нехтуйте правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.

Нагадаємо, енергоексперт прогнозують, коли відключень світла стане менше.

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