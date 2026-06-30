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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

В одній із областей запровадили аварійні відключення світла: подробиці

Жителів Сумщині попередили про впровадження аварійних відключень світла.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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В одній із областей запровадили аварійні відключення світла: подробиці

© unsplash.com

У Сумській області 30 червня застосовуються аварійні відключення світла. Йдеться про 10 черг споживачів.

Про це повідомляє «Сумиобленерго».

Як зазначають у відомстві, за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Сумщині повторно введені графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів.

«Також є відключення через збройну агресію Росії», — додають у «Сумиобленерго».

Енергетики працюють ліквідацією наслідків у посиленому режимі.

Рвніше ми писали про те, що українців опередили про можливі відключення електроенергії тривалістю до 5 годин на добу. Причина — спекотна погода та підвищене навантаження на енергосистему. За даними енергетиків, найскладнішою залишається вечірня година пік, адже споживання різко зростає у ситуації, коли генерації для повного покриття попиту може не вистачати. На жаль, є ймовірність, що ситуація може ускладнитися, і тривалість обмежень зросте. Це можливо у разі масованих атак на енергетичну інфраструктуру

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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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