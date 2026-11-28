Тепер час відключень визначатимуть окремо для кожного будинку / © ТСН

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На Дніпропетровщині запровадили індивідуальні графіки відключень світла.

Про це повідомив ДТЕК.

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«Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури звичні графіки за чергами більше не діють», — йдеться у повідомленні.

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Щоб мешканці могли планувати свій день, енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі розраховують графік окремо для кожного будинку.

Нагадаємо, після атаки в Кременчуці зафіксували аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися близько 1100 абонентів.

Крім того, ситуація з електропостачанням у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишається складною через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та намагаються якнайшвидше повернути електрику споживачам. Водночас роботи ускладнюються наслідками російських ударів по енергетичних об’єктах.

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