Мобільні блокпости створять у чотирьох районах області / © МВС України у Telegram

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У Полтавській області створять мобільні блокпости для розшуку військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини. На них чергуватимуть працівники поліції, ТЦК та СП, військової служби правопорядку та СБУ.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на джерела в Полтавській ОВА.

Зокрема, у чотирьох районах Полтавської області створять мобільні блокпости — у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському.

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На місцях чергуватимуть:

шість працівників поліції

чотири військовослужбовці ТЦК та СП

один працівник зонального відділу Військової служби правопорядку

працівник СБУ

Нагадаємо, президент України підписав Закон №4392-9, який запроваджує спрощений механізм добровільного повернення до служби для тих, хто самовільно залишив частину або вчинив дезертирство до 10 травня 2025 року. Повернутися до служби можна до 30 серпня 2025 року.