В одній із популярних країн ЄС українським біженцям не надаватимуть безкоштовне житло

Цей захід має на меті скоротити кількість українців, які проживають у бюджетних помешкання, пояснили урядовці.

Уряд Ірландії розробляє пропозиції, щоб новоприбулим біженцям із України не надавати безкоштовне житло. Нове правило почне діяти від березня 2025 року.

Про це інформує The Irish Times.

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Таким чином урядовці хочуть стимулювати українських біженців самостійно орендувати житло. Також цей захід має на меті скоротити кількість українців, які проживають у бюджетних помешканнях протягом найближчих місяців.

"Інші варіанти, які розглядають посадовці, включають запровадження нового правила максимального перебування, зосередженого на виїзді спершу українців, які перебувають у державному житлі найдовше", - зазначили у виданні.

В інформаційному агентстві нагадали, що минулого тижня Кабінету міністрів повідомив про перевірку для зменшення кількості українців, які залишаються в державних помешканнях, і стимулювання переїзду до самостійного життя.

"Заходи, які розглядаються, обговорювалися високопосадовцями, але ще не були широко поширені серед міністрів і не обговорювалися комітетом Кабінету міністрів з питань України, який займається розміщенням шукачів притулку та біженців", - додали в The Irish Times.

Нагадаємо, єврокомісар дав відповідь, чи є різниця між біженцями із західних та східних регіонів України.

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