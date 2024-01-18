В одній із прикордонних областей на півночі України запроваджують обмеження: що сталося

Комендантська година залишиться без змін - з 00 до 4 ранку.
У Чернівецькій області у 5-ти кілометровій зоні запроваджують обмеження.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Чернігівської області, про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За його словами, на території області задля безпеки місцевих жителів у 5-ти кілометровій зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить режим контролю за пересуванням цивільних. Також діятиме заборона на продаж алкоголю - від 22:00 до 9:00 (для торгових мереж та закладів харчування).
Комендантська година без змін - з 00 до 4 ранку.
Нагадаємо, нещодавно Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних районів півночі України.
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