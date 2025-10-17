В одній із шкіл Києва заборонені батьківські чати у Viber: порушення загрожує відрахуванням учня

Спілкування у Viber / © Reuters

Батькам учнів, які навчаються у приватній Новопечерській школі Києва, заборонено створювати чати у Viber без участі представника навчального закладу. Порушення цієї заборони загрожує відрахуванням учня зі школи, де річна плата за навчання починається від 11 тисяч доларів.

Засновниця цього навчального закладу та громадської організації «Освіторія» Зоя Литвин пояснила такі суворі вимоги в інтерв’ю журналістці Марічці Падалко.

За її словами, відсутність неформальних батьківських чатів допомагає уникати конфліктів, пліток і стресу серед батьків.

Зоя Литвин наголосила, що якісно обговорити питання, які стосуються навчального процесу, можна тільки за участі педагога, якщо ж батьки мають зауваження чи запитання — вони можуть прийти до школи та поспілкуватися особисто.

«Якщо батьки створюють чат і роблять це без учителя, значить, вони можуть щось не те там обговорювати», — зауважила засновниця школи.

Вона додала, що у Новопечерській школі заборонені подарунки для вчителів, що може бути однією з тем обговорень у батьківських чатах. Учні можуть дарувати учителеві тільки власноруч виготовлені листівки.

Зоя Литвин зазначила, що такі ж суворі вимоги існують в інших навчальних закладах на Заході, зокрема, у Стенфордському університеті, де її знайомим також забороняли створювати будь-які групи без участі представників цього закладу.

