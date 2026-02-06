- Дата публікації
В одній із західних областей аварійні відключення світла: що трапилось
Тисячі абонентів на Тернопільщині залишилися без електроенергії через пошкодження високовольтних ліній.
Через сильне обледеніння ліній електропередач у Тернопільській області почалися аварійні відключення світла. Станом на ранок десятки населених пунктів опинилися у темряві.
Про це повідомила Тернопільська ОВА.
У Тернопільській області через обледеніння ліній електропередач сталися аварійні знеструмлення.
Станом на ранок пошкоджено 27 ліній електропередач напругою 10 кВ, з яких 16 зазнали часткових відключень. Без світла залишилися 65 населених пунктів, зокрема 42 — частково.
Електропостачання обмежене для 8450 споживачів, а обсяг недопоставленої потужності сягає 4,8 МВт.
Аварійні бригади енергетиків працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
До слова, напередодні «Укренерго» попередило, що 6 лютого через дефіцит потужності після російських атак діятимуть цілодобові графіки відключень світла для населення та обмеження для бізнесу по всій країні. Ситуація залишається складною, оскільки генерація не покриває потреби споживачів, тому диспетчери вимушені примусово балансувати систему для запобігання аваріям. Точні графіки за адресами слід перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.