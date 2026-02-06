В одній із західних областей аварійні відключення світла: що трапилось

Найімовірніше, ваша донька сама пропонує помити посуд, застелити ліжко та приготувати собі сніданок, а от син, із таким самим інтелектом, гумором і потенціалом, радше залишиться голодним, ніж увімкне плиту. І поки ви ловите себе на думці, що це «просто характери», стає очевидно, що проблема не в дітях. Проблема в нас, дорослих, які несвідомо виховують синів і доньок за різними стандартами.