Укрaїнa
1756
2 хв

В одній із західних областей аварійні відключення світла: що трапилось і яка ситуація в інших регіонах

Масштабні пошкодження електромереж через негоду на заході та нічні російські удари на сході спричинили нову хвилю аварійних відключень.

Ірина Лаб'як
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

Сильний вітер та налипання мокрого снігу спричинили масові пошкодження електромереж у Тернопільській області. Наразі в окремих населених пунктах запроваджено аварійні відключення світла.

Про це повідомило АТ «Тернопільобленерго».

Аварійні відключення світла на Тернопільщині

Через ускладнення погодних умов — шквальні пориви вітру, налипання мокрого снігу та обледеніння електроліній — на Тернопільщині зафіксовано аварійні пошкодження мереж. Унаслідок цього в окремих населених пунктах сталися аварійні відключення електропостачання.

Аварійно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше відновити подавання електроенергії всім споживачам.

У «Тернопільобленерго» закликали громадян бути особливо уважними поблизу дерев і ліній електропередач. У разі виявлення обірваного дроту, необхідно негайно звернутися до колцентру за телефоном 0-800-40-90-40. Підходити до такого проводу ближче ніж на 8 м — смертельно небезпечно.

Негода на Тернопільщині / © «Тернопільобленерго»

Негода на Тернопільщині / © «Тернопільобленерго»

Ситуація зі світлом 26 січня в інших областях України

Як повідомив 26 січня перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, через нічні російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися частина споживачів у Харківській і Донецькій областях. Наразі там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У столиці та Київській області ситуація з електропостачанням залишається напруженою через суттєвий дефіцит електроенергії. Діють екстрені відключення, а повернення до прогнозованих графіків погодинного обмеження можливе лише після стабілізації роботи енергосистеми.

По всій Україні запроваджено графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. В окремих регіонах вимушено застосовують аварійні відключення. Основною причиною таких заходів є наслідки масованих атак на електростанції та об’єкти передавання й розподілу електроенергії.

У прифронтових і прикордонних районах частина споживачів залишається без світла тривалий час, оскільки відновлювальні роботи ускладнені постійними бойовими діями. Крім того, через складні погодні умови знеструмлено деякі населені пункти в Київській і Тернопільській областях, де ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що внаслідок російських ударів та негоди станом на ранок 26 січня в країні діють графіки відключень. Найскладніша ситуація зберігається у Донецькій та Харківській областях, де тривають відновлювальні роботи, а також на Київщині й Тернопільщині через негоду. В «Укренерго» закликали громадян максимально економити електроенергію, особливо у пікові години.

1756
