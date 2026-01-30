В одній із західних областей низка сіл може залишитися без газу: що відомо

Газ.

На Закарпатті без газопостачання можуть залишитися 17 населених пунктів. Поблизу села Гетиня Берегівського району паводок підмив опору газопроводу. У регіоні через різке танення снігу піднявся рівень води в Тисі.

Про це повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації.

Конструкція суттєво нахилена. Влада наголошує, що це загрожує стабільному газопостачанню для майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовець, Дівичне, Затисівка, Велика Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь і Клинове.

«Профільні служби вже влаштовують насип через Тису, щоб спецтехніка могла дістатися до опори. Паралельно фахівці пропрацьовують кілька інженерних рішень: від створення тимчасової перемички до складного буріння нової лінії під руслом річки. Оскільки ці варіанти потребують значних ресурсів і часу, фахівці пропрацьовують їх одночасно», – зазначили в ОВА.

В ОВА наголошують: населені пункти, що опинилися під загрозою, матимуть безперебійне енергоживлення. Графіки відключень світла не будуть діяти на період ремонтних робіт.

Водночас мешканцям рекомендують підготуватися до альтернативного пічного опалення, якщо є така можливість, а також використання скрапленого газу для побутових потреб.

Як повідомлялося, через підвищення температури західні регіони потерпають від танення снігу і загрози підтоплення. На Закарпатті з’явилися крижані брили на річках. За інформацією ДСНС, на річках почалося руйнування льодового покриву та спостерігається підвищення рівнів води.

