В одній з областей через атаку РФ пошкоджено об'єкт енергетики: деталі

Зранку 1 лютого російські окупанти вдарили по Полтавській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Миргородському районі.

Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі", - поінформували в ОВА.

"Зазначається, що через російську атаку без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання, наголосила місцева влада.