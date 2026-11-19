Нідерланди скасують тимчасовий захист для українців / © Associated Press

Реклама

Після завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист біженці з України зможуть лишатися у Нідерландах ще три роки. Для цього запровадять перехідний дозвіл. Також українцям пропонуватимуть допомогу з поверненням додому або перехід на дозвіл на роботу або навчання.

Про це заявив представник програмної дирекції у справах переміщених осіб з України (PD Oek) при Міністерстві юстиції та безпеки Нідерландів Ерік Клавер.

Реклама

Дія Директиви ЄС про тимчасовий захист спливає 4 березня 2028 року. Ерік Клавер пояснив сценарії дій для українців.

Реклама

Добровільне повернення

Уряд продовжить підтримувати тих, хто прийме рішення повернутися додому. Служба репатріації та виїзду бронює для таких громадян авіаквитки до Польщі, звідки вони самостійно прямують в Україну.

Однак уряд врахував, що масове повернення можливе лише після закінчення війни. Тому більшість українців найближчим часом залишатиметься в Нідерландах.

Дозвіл на роботу або навчання

Влада заохочуватиме українців оформлювати стандартні посвідки на проживання – на підставі роботи, навчання або возз'єднання сім'ї. Однак є суттєва перешкода: за чинними правилами для громадян країн поза межами ЄС робоча посвідка вимагає високого рівня доходу та теоретичної освіти. Хоча майже всі українські біженці в Нідерландах працевлаштовані, більшість із них працює на низькооплачуваних роботах.

Тому влада Нідерландів розглядає можливість адаптації умов отримання дозволу на роботу спеціально для українців.

Реклама

Перехідний документ на 3 роки

З метою уникнення масового подання заяв на притулок та тривалих перевірок, для українців пропонують запровадити тимчасовий перехідний документ строком дії на 3 роки (transitiedocument). Він надаватиметься автоматично на таких умовах:

відкликання заяви про надання притулку;

відсутність загрози громадському порядку;

після завершення трирічного терміну – повернення в Україну або перехід на робочу чи навчальну посвідку;

замість спеціальних виплат та окремої медичної страховки за системою RTB – загальна система соціального забезпечення Нідерландів. У такий спосіб ті, хто не може самостійно заробляти на життя, отримуватимуть стандартну соціальну допомогу нарівні з громадянами Нідерландів, а решта – самостійно оформлюватимуть медичне страхування;

поступове згортання роботи центрів тимчасового розміщення і переїзд українців у власне або орендоване житло.

Варто зазначити, що план PD Oek — це ще не остаточне рішення. Розроблені Міністерством юстиції та безпеки законопроєкти мають пройти громадські консультації, експертизу Державної ради та голосування в парламенті. Водночас відомство вже веде підготовчу роботу з муніципалітетами та проводить інформаційні зустрічі для української громади.

Нагадаємо, що суд Європейського Союзу в Люксембурзі постановив, що уряд Нідерландів має розглянути близько 140 тис. заяв на притулок, поданих українськими біженцями. Таке рішення може створити значне додаткове навантаження на нідерландську бюрократичну систему, яка вже працює на межі своїх можливостей.

Новини партнерів

Новини партнерів