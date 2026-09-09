В одній з країн ЄС зробили заяву про повернення українських чоловіків додому: подробиці

Біженці. / © ТСН

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Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повернутися до України.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Reuters.

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За його словами, Берлін готовий допомогти Києву ідентифікувати військовозобов’язаних громадян України, які перебувають на території ФРН.Зокрема, Німеччина може надати Києву відповідні дані.

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«Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто тут зареєстрований, і хто має статус резидента», — сказав він.

Окрім того, Вадефуль заявив, що Україна має активніше купувати зброю у німецьких оборонних компаній, адже ФРН є найбільшим донором. За словами міністра, Берлін очікує, що оборонно-промисловий комплекс країни братиме участь у закупівлях.

Він наголосив, що це також важливо пояснити німецьким платникам податків. Наразі вони «не зовсім задоволені» обсягами замовлень, які отримують підприємства.

«Найменше, що ви можете зробити, — забезпечити участь німецької оборонної промисловості у всіх закупівельних заходах», — заявив Вадефуль.

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Як повідомлялося, три категорії українців у ЄС можуть зіткнутися з депортацією. Зокрема, йдеться про людей, які незаконно потрапили на територію Шенгенської зони, а також про людей, які потрапили до ЄС із використанням підроблених документів.

Зауважимо, у Чехії вже почали відмовляти чоловікам з України. Десятки громадян чоловічої статі не змогли отримати тимчасовий захист, бо що не надали підтвердження виконання військового обов’язку перед Україною.

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