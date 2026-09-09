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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В одній з країн ЄС зробили заяву про повернення українських чоловіків додому: подробиці

Українські чоловіки призовного віку в Німеччині, на думку очільника МЗС країни, мають задуматися про повернення до України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Біженці.

Біженці. / © ТСН

Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повернутися до України.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Reuters.

За його словами, Берлін готовий допомогти Києву ідентифікувати військовозобов’язаних громадян України, які перебувають на території ФРН.Зокрема, Німеччина може надати Києву відповідні дані.

«Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто тут зареєстрований, і хто має статус резидента», — сказав він.

Окрім того, Вадефуль заявив, що Україна має активніше купувати зброю у німецьких оборонних компаній, адже ФРН є найбільшим донором. За словами міністра, Берлін очікує, що оборонно-промисловий комплекс країни братиме участь у закупівлях.

Він наголосив, що це також важливо пояснити німецьким платникам податків. Наразі вони «не зовсім задоволені» обсягами замовлень, які отримують підприємства.

«Найменше, що ви можете зробити, — забезпечити участь німецької оборонної промисловості у всіх закупівельних заходах», — заявив Вадефуль.

Як повідомлялося, три категорії українців у ЄС можуть зіткнутися з депортацією. Зокрема, йдеться про людей, які незаконно потрапили на територію Шенгенської зони, а також про людей, які потрапили до ЄС із використанням підроблених документів.

Зауважимо, у Чехії вже почали відмовляти чоловікам з України. Десятки громадян чоловічої статі не змогли отримати тимчасовий захист, бо що не надали підтвердження виконання військового обов’язку перед Україною.

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