В одній з областей 5 населених пунктів знеструмлені через негоду

На Рівненщині 5 населених пунктів повністю знеструмлені через негоду. Сильний вітер залишив без світла жителів у колишніх Костопільському та Березнівському районах.

Про це повідомляє Рівненська ОВА.

"Енергетики та представники інших служб працюють над ліквідацією наслідків. Перебуваю з ними на постійному зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Вітер не стихає, тому є ризик нових обривів. У зв’язку з цим жителів області закликали бути обережними, не нехтувати правилами безпеки, не підходити до ліній електропередач та не намагатися самостійно відновити енергопостачання.

Нагадаємо, Вночі проти 17 березня російська армія вдарила безпілотниками на енергетичні об’єкти в кількох регіонах України. Внаслідок атаки є відключення світла у кількох областях.

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