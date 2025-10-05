В одній з областей діють графіки відключення світла

Відключення світла на Чернігівщині / © ТСН.ua

Реклама

У Чернігівській області продовжують діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання у форматі „3 через 3“. Де ситуація дозволяє — часу зі світлом було більше», — сказав голова ОВА.

Реклама

За його словами, через складну ситуацію в мережі застосовувались та діють аварійні відключення у Чернігові, на території Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Протягом дня енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, щоб область була зі світлом.

Чаус розповів, що сьогодні протягом дня ворог більше 10 разів обстрілював область. У Чернігові — влучання по інфраструктурному об’єкту та заправній станції на території одного з підприємств, виникла пожежа.

Освіта на Чернігівщині

Чаус повідомив, що рішення про режим роботи щодо кожного навчального закладу ухвалює дирекція спільно з органами управління освітою у громаді.

«Це залежить від позиції батьків, безпекової ситуації, наявності альтернативного живлення і можливості організувати харчування. Частина шкіл області минулого тижня працювала в очному режимі та у змішаному форматі», — пояснив він.

Реклама

Нагадаємо, що Чернігівська область у ніч проти 5 жовтня зазнала чергових атак російськими дронами-камікадзе.

2 жовтня, Ніжин на Чернігівщині залишився повністю без світла.

1 жовтня місто Славутич і частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ. Обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті, який тривав понад три години.